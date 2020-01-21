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Ekipler çalıştı, kapalı yollar açıldı

Düzce’de yüksek kesimlerde yağan kar yağışı sonrasında bazı köy yolları trafiğe kapanmıştı.

Düzce'de yüksek kesimlerde yağan kar yağışı sonrasında bazı köy yolları trafiğe kapanmıştı. Ekiplerin uzun çalışması sonrasında tüm köy yolları trafiğe açıldı.


Düzce il genelinde yüksek kesimlerde süren kar yağışı sonucunda ulaşıma kapanan köy yolları Düzce Valiliği'nin koordinesiyle açılmaya başladı. İl Özel İdaresi ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda kapalı olan köy yolları ulaşıma açıldı. Düzce İl Özel İdaresine bağlı 23 ekibin görev yaptığı yol açma çalışmalarında kar yağışının başladığı gece saatlerinden itibaren Düzce merkez'de 22, Cumayeri'nde 3, Gölyaka İlçesi'nde 5, Kaynaşlı ilçesi'nde 8 ve Yığılca ilçesinde 2 olmak üzere 40 köy yolu ulaşıma açıldı.


Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada öğlen saati itibarıyla kapalı köy yolunun olmadığı bildirildi.

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