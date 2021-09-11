Ekipler son sürat sahada

Ekipler bir yandan kaldırımları düzenlerken bir yandan da asfalt yamalama yapıyor.

Düzce Belediyesi, alt yapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri güzel havanın da etkisi ile şehir merkezinde muhtelif mahallelerde çalışmalarına hızla devam ediyor. Ekipler sorunun olduğu bölgelerde kaldırım yapım ve onarım faaliyetlerini, kilit parke tamiratlarını, bordür tamiratını, asfalt yama çalışmalarını ve yol açma ve reglaj faaliyetlerini aynı anda yapıyor.