Ekipler zor koşullarda hastaya ulaşarak ambulansa teslim etti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde eğimli arazide çalışırken rahatsızlanan bir kişiyi ve yanındakileri zor koşullar altında bulunduğu noktadan alarak ambulansa teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Akçakoca ilçesi Karatavuk Mahallesinde, Düzce Arama Kurtarma Derneği ve UMKE ekipleri, yüzde 40 eğimli arazide çalışırken rahatsızlanan bir kişiyi ve bölgede bulunan vatandaşları zor koşullar altında bulunduğu noktadan kurtararak ambulansa teslim etti. Ambulansa alınan vatandaşlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.