Ekonomik ömrünü dolduran araçlar ihaleyle satıldı

Mülkiyeti Akçakoca belediyesine ait ekonomik ömrünü doldurmuş, onarımı halinde kullanılabilir 8 adet araç ile kullanılabilir 1 adet Mercedes marka aracın satış ihalesi açık teklif usulüne satışları gerçekleştirildi.

Başkanlığını Akçakoca Belediye Başkan yardımcısı Yüksel Yılmaz'ın yaptığı ihalede toplam sayısı 8 olan 2 adet İtfaiye, 1adet traktör,2 adet vidanjör, 1 adet kamyonet,1 adet çöp kamyonu, 1 adet otobüs ile 1 adet kullanılabilir Mercedes marka araç ihale yolu ile satışı tamamlandı.