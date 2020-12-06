Eksi 5 derecede denetleme yapan polise sıcak çay

DÜZCE (İHA) – Düzce'de eksi 5 derecede sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik denetim yapan polis ekiplerine, petrol çalışanları sıcak çay ikram etti. Soğuk havada sıcak çay için petrol çalışanlarına Emniyet Müdür Yardımcısı da teşekkür etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara yönelik gece yarısı denetleme gerçekleştirdi. Hava sıcaklığının eksi 5 derecelere kadar düştüğü kent merkezinde uygulama yapan polis ekiplerine petrol çalışanlarından sıcak çay ikramı yapıldı. Denetimde bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, petrol çalışanlarının yaptığı jeste "Teşekkür ederiz arkadaşlar, biz bu saatte soğukta görev yaparken, bize çay getirdiniz ya artık bu saatten sonra değmeyin keyfimize. Daha ne isteyelim. Teşekkür ederiz” dedi.