El ele gönüllere projesi amacına ulaşıyor

Düzce Belediyesi sosyal yardımlaşma çalışmalarını bu yıl ilk kez resmi protokol kapsamında gerçekleştiriyor. Düzce Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Türkiye Kızılayı Düzce Şubesi ile imzalanan protokol kapsamında Düzce Belediyesi Ramazan ayı için hazırlanan 3 bin kumanyayı Kızılay ile ortaklaşa dağıtıyor. Üç kurum arasında imzalanan protokol sayesinde yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amaçlandı. Daha önce her kurumun kendi belirlediği adreslere yardımlar yapılırken bu yıl imzalanan protokol sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere resmi incelemelerden geçirildi. Kızılay tarafından temin edilen kumanyalar, valilik ve belediye bünyesinde bulunan Sosyal Çalışmacılar aracılığı ile belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yine Kızılay ve Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşlerli ekiplerince dağıtılıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ramazan kolisi dağıtımı konusunda imzalanan protokol sayesinde Düzce'de yardımların gerçek sahiplerine ulaştığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “Daha önce vatandaşlar hem Kızılay'dan hem Belediyeden hem de Valilik Sosyal Yardımı aracılığıyla gıda kolisi alımı yapıyordu. Bu yıl ilk defa bu böyle bir iş birliği protokolü çerçevesinde imzalandı ve yardımlar gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Protokol sayesinde vatandaş belediye sosyal yardım işleri müdürlüğüne gelerek önce kayıtlarını yaptırdı, ardından buradaki memurlarla bire bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde bazı kriterler göz önünde bulunduruldu. Kriterler kapsamında ailenin gelir durumu, hanede kaç kişi yaşadığı, yaşlılık durumu, engellilik durumları, evlerinin kira olup olmadığı vb. sorular soruldu. Hal böyle olunca gerçek ihtiyaç sahiplerine de bire bir ulaşılmış oldu.”

Yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelerin Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurusuna göre Ramazan Bayramına kadar devam edecek.