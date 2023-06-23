İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

El emeği göz nuru ürünler satışa sunuldu

Düzce Belediyesi, Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları Çalışma Grubu tarafından ‘Sanat Millet Bahçesinde’ etkinliği düzenlendi.

Düzce Belediyesi, Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları Çalışma Grubu tarafından ‘Sanat Millet Bahçesinde' etkinliği düzenlendi.


Düzce Belediyesi, Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları Çalışma Grubu ‘Sanat Millet Bahçesinde' başlığı altında etkinlik düzenledi. Millet Bahçesinde oluşturulan alanlarda gerçekleştirilen etkinlikte oluşturulan Sanat Sokağı, El Sanatları Sokağı ve Hediyelik Eşya Sokağında el emeği göz nuru hazırlanan ürünler Kurban Bayramı öncesi satışa sunuldu.


Etkinliğin ilk gününde Düzce Belediye Başkan Vekili Murat Aydın alanda incelemelerde bulunarak açılan stantları tek tek gezerek satışa sunulan ürünleri inceledi.


Etkinlik alanı, 24 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'a kadar açık kalacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.