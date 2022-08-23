İhlas Haber Ajansı

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El frenini çekmeyi unuttuğu araç sulama kanalına düştü

Düzce’de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu arazi aracı sulama kanalına düştü.

Düzce'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu arazi aracı sulama kanalına düştü. Bu anlar kamera tarafından kaydedildi.


Olay, Düzce'nin Konuralp bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, T. A.'ya ait arazi aracı ile birlikte Şehit Murat Demir Mahallesi'ndeki evine geldi. Arabadan inerek eve giren T.A. aracının el frenini çekmeyi unutunca, araç bulunduğu yerden kayarak sulama kanalına düştü. Belli bir süre sonra aracının sulama kanalına düştüğünü fark eden T. A. durumu ekiplere bildirdi. Çekici ile kanaldan çıkarılan araçta maddi hasar oluşurken, olay kameralara anbean yansıdı.

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