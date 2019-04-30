El hijyenine dikkat çekildi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen “El Hijyeni Günü” kapsamında Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde el hijyeni farkındalığını sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi yataklı servisler girişinde Enfeksiyon Kontrol Komitesi hemşireleri tarafından “Temiz Eller Hayat Kurtarır” sloganıyla stant kuruldu. Stantta sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara el hijyeninin önemi anlatılarak el antiseptiği ile uygulama yaptırıldı. Stantta görevli olan hemşireler, el hijyeni sağlanması için ellerin ne zaman ve nasıl yıkanması gerektiğini anlatan broşür dağıtarak ellerin doğru yöntem ile yıkanmasının önemine dikkat çekti. Ellerimizin günlük hayat içinde çevre ile her türlü ilişkimizi sağlayan, bu nedenle en çok mikroorganizma barındıran organımız olduğuna vurgu yapan görevli personeller, el hijyeni sağlamanın hem kendimizi, hem de çevremizdekileri hastalıklara karşı koruyabileceğinin altını çizdi.

El yıkamanın en basit, ucuz ve etkili yöntem olduğuna işaret eden Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay da kurulan stant ile farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Bilgilendirme standını ziyaret eden hasta ve yakınları, edindiği faydalı bilgilerden dolayı, hemşirelere ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Yönetimine memnuniyetlerini dile getirdi.