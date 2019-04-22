El yapımı kağıt üretimini öğrendiler

DÜZCE (İHA) – Güney Kore'de yaşayan 4. kuşak Hanji kağıt yapım ustası olan Jang Seong Woo'dan el yapımı kağıt üzerine eğitim alan Düzce Üniversitesi ekibi, aynı zamanda geleneksel ebru ve hat sanatını Güney Korelilerle buluşturdu.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın destekleriyle hayata geçirilen kağıt projesi, meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü bünyesinde Dr. Öğretim Görevlisi Yusuf Parlak'ın yürütücülüğünü yaptığı, öğretim görevlileri Sedat Kaya ve Ebubekir Altıok'un araştırmacı olarak yer aldığı Geleneksel el yapımı kağıt projesi çerçevesinde Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan geleneksel kağıt atölyelerine ziyarette bulunuldu.

Güney Kore'de yaşayan 4. kuşak Hanji kağıt yapım ustası olan Jang Seong Woo'dan el yapımı kağıt üzerine eğitim alan Düzce Üniversitesi ekibi, aynı zamanda geleneksel ebru ve hat sanatını Güney Korelilerle buluşturdu. Yeni hizmete giren Seul Yunus Emre Enstitüsü'nün açılış yemeği öncesi Dr. Yusuf Parlak'ın kişisel ebru sergisi, Ebubekir Altıok'un kişisel hat sergisi ve Sedat Kaya'nın kişisel ebru sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi açılışına; Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin ve Hankuk Yabancı Araştırmalar Üniversitesi Rektörü Prof. In Chul Kim'in yani sıra birçok işadamı, bürokrat, akademisyen ve üniversite öğrencisi katıldı. Düzce Üniversitesi öğretim görevlileri, sergiye katılan misafirlere ebru ve hat sanatlarını da uygulamalı olarak gösterdi.

Güney Kore'deki el yapımı kağıt projesinin oldukça verimli geçtiğini söyleyen Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Yusuf Parlak, “Özellikle ebru, hat, tezhip ve minyatür gibi geleneksel Türk İslam Sanatlarında kullanılan asitsiz el yapımı kâğıtlar, uzak doğu ülkelerinden ithal edilmektedir. Bu proje sayesinde hedefimiz, Türk İslam Sanatlarında kullanılan el yapımı kâğıtları Üniversitemiz bünyesinde üreterek, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü iş birliğiyle yöre halkını tarımsal atıklardan ve lifli bitkilerden kağıt üretimine teşvik etmek ve yeni tarımsal alanlar oluşturmaktır” şeklinde konuştu.

Dr. Yusuf Parlak, “Uzun zamandır proje araştırmacılarından Öğr. Gör. Ebubekir Altıok ve Öğr. Gör. Sedat Kaya ile birlikte Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Geleneksel Türk Sanatları atölyelerinde lifli bitkilerden el yapımı kâğıt üzerine çalışmalar yapılıyordu. Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar başta olmak üzere Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İdris Şahin, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş'ın destekleriyle atölye çalışmalarımız projeye dönüşmüştür. Bu sayede proje ekibi olarak el yapımı kağıt türlerinden birisi olan Hanji'yi Güney Kore'de yerinde inceleme fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı.