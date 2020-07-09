İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektrikli bisiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği önündeki döner kavşakta meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza Düzce kent merkezinde valilik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Caddesi istikametinden kavşağa giren H.D. idaresindeki elektrikli bisiklet otomobile çarptı. Bisiklet sürücü genç kadın kazanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü H. D.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralı daha sonra tedavi edilmek üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.