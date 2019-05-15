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Elif ve kardeşinin duyma sevinci

Düzce’de yaşayan işitme engelli 2 kardeş yıllar sonra tekrar duymanın mutluluğunu yaşadılar.

Düzce'de yaşayan işitme engelli 2 kardeş yıllar sonra tekrar duymanın mutluluğunu yaşadılar.


Düzce'de yaşayan 12 yaşında ki Elif Yaman ile kardeşi yaşında ki Bekir Yaman doğumlarından itibaren yüzde 97 oranında duyma problemi yaşıyorlardı. Aynı zamanda zihinsel engelli olan iki kardeşin yapılan muayenelerinde işitme cihazı ile tekrar duyabilme yeteneklerini kazanacakları tespit edildi. Bunun üzerine Düzcelilerden destek isteyen iki kardeşin yardımına Düzce Sevdalıları Yardımlaşma Platformu ile Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği koştu. 2 kardeşin 18 bin lira değerinde ki işitme cihazları dernek üyelerinin desteği ile toplanarak satın alındı.


Alınan cihazlar iki kardeşin kulağına takılarak doktorlar tarafından test edildi. Cihazlarla duyabilen iki kardeşin mutluluğu ise gözlerinden okundu.

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