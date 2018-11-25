Eller kadına değil horona kalktı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Eller kadına değil, horona kalksın" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Akçakoca Belediyesi tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yöresel kıyafet giymiş kadınlar ve vatandaşlar Merkez Camii karşısında toplandı. Burada tulum eşliğinde horon tepen kadınlar ve erkekler, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştı. Etkinlikte konuşan Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, kadınların öncelikle anne olduğunu ve dünyadaki her şeyden daha fazla saygıyı hak ettiğini söyledi. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Yemenici, "Bugün burada 'Eller kadına değil, horona kalksın' diyerek kadına şiddeti kınıyoruz. Kadına şiddetin rakamları konusunda üzücü haberleri izliyoruz ve kınıyoruz" diye konuştu.

Yemenici, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için ülke olarak mücadele edildiğini vurgulayarak, bütün kadınların baş tacı olduğunu belirtti.