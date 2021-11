Ellerine faraş alıp temizlik yaptılar

Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayat geçirilen “Temiz Kampüs Temiz Düzce” etkinliği pandemi sonrasında, geniş bir katılımla yeniden başlatıldı.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Ziraat Fakültesi'nin ortaklaşa düzenlediği “Temiz Kampüs Temiz Düzce” etkinliğinde; Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Yardımcı, Meslek Yüksekokulları, öğretim elemanları, idari personeller ve öğrenciler yer aldı.

Çevre temizliği ve doğaya saygı anlamında, Düzce Üniversitesi'nin sosyal sorumluluk projeleri arasında önemli bir yer tutan “Temiz Kampüs Temiz Düzce” etkinliği; her ayın son cuma gününde, daha önceden belirlenen fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve idari birimlerce gerçekleştiriliyor. Sürdürülebilir sağlıklı bir yaşam için doğanın ve çevrenin önemini her fırsatta dile getiren Düzce Üniversitesi, düzenlediği sosyal sorumluluk projeleriyle de uygulamanın ülkemizin her bölgesine yayılarak, kalıcı hale gelmesini hedefliyor.