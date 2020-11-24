Emekli öğretmenlere duygusal ziyaret

Yurdun dört bir yanında 24 Kasım Öğretmenler Günü pandemi nedeniyle kısıtlı bir şekilde yapılıyor. Düzce Konuralp Anaokulu'da her yıl geleneksel olarak hazırladığı emekli öğretmenler günü programını yaşanan pandemi nedeniyle bu yıl gerçekleştiremedi. Emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek öğretmenler günlerini kutladılar. Okul müdürü Gülsüm Aydın Albayrakoğlu ilkokul öğretmeni Ahmet Gürel'i ziyareti esnasında duygusal anlar yaşandı.