Emekli öğretmenlere özel ziyaret

DÜZCE (İHA) – 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebi ile Gölyaka'da emekli olan öğretmenler evlerinde özel olarak ziyaret edilerek günleri kutlandı.

Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü münasebeti ile emekli öğretmenler evlerinde ziyaret edilmeye başlandı. İlçe Milli Eğitim müdürü Ergin Taştepe tarafından tek tek ziyaret edilen öğretmenlerin, öğretmenler günleri kutlanmaya başlandı. Ziyaretlerde öğretmenlik mesleğine yıllarını veren kişilere çiçekte verilerek, hayatlarında başarılar dilendi.