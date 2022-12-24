Emekli öğretmenlere vefa

DÜZCE (İHA) – Düzce Fen Lisesi öğrencileri, emekli öğretmen şair ve yazar Ali Özkal'ı ziyaret ederek, öğretmenlik mesleği üzerine sohbet etti.

Düzce'de birçok öğrencinin öğretmenliğini yapan ve emekliliğe ayrılmasının ardından şair ve yazarlık yapmaya devam eden Ali Özkal'ı, Düzce Fen Lisesi öğrencileri ziyaret etti. Okulun 9-C sınıfı öğrencileri edebiyat öğretmeni Nilgün Aslan ile birlikte öğretmeni ziyaret eden öğrenciler, yazdığı yazılar ve şiirlerini inceledi. Daha sonra evinin bahçesinde çocuklarla sohbet eden Özkal, öğrencilere okul hayatında başarılar diledi.