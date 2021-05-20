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Emekli olan polis, konvoyla uğurlandı

Düzce’de emekli olan 26 yıllık polis memuru, meslektaşları tarafından yapılan polis konvoyu ile mesleğine veda etti.

Düzce'de emekli olan 26 yıllık polis memuru, meslektaşları tarafından yapılan polis konvoyu ile mesleğine veda etti.


İlk görevine 1995 yılında Bursa Mudanya'da başlayan polis memuru Erdal üzen, görev yaptığı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü'nden emekli oldu. Meslektaşları ise Üzen'i son mesai gününde yalnız bırakmadı. D-655 Karayolu üzerinde son kez uygulama yapan Erdal Üzen, mesai bitiminde birlikte görev yaptığı arkadaşları tarafından düzenlenen konvoy ile mesleğe veda etti.

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