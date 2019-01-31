EMITT'TE Düzce kabağı tanıtılıyor

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslar arası Seyahat ve Turizm Fuarı'nda (EMITT) Düzce'de yerini aldı. Düzce'nin doğal güzelliklerinin tanıtıldığı fuarda yöresel lezzetlerde bu yıl ön plana kabak çıkıyor.

31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 23'üncü kez gerçekleştirilen fuara Düzce'de katıldı. Görkemli bir törenle açılışı yapılan fuar için Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerinin haftalar önce hazırlıklarına başladığı stantlarda doğal ve tarihi zenginlikler ön plana çıkarıldı. Gözde turizm adreslerinden biri olan Efteni Gölü'nün maketiyle ziyaretçilerini karşılayan Düzce standında yöresel yiyecekler de yerini aldı. Bu yıl daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi girişimleri ile festivali de düzenlenen Düzce Kabağı yöresel yiyeceklerin başrolünü kaptı. Çeşitli desenlerle göz dolduran Düzce kabakları arasında en dikkat çekeni sepet şeklindeki oldu.

EMITT'in açılışı dolayısıyla Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin de sabahın erken saatlerinde fuar alanına geldi. Açılış töreni öncesi Düzce standını gezen Vali ve beraberindekiler daha sonra törenin yapılacağı salona geçti.

Dünyanın en büyük ve en önemli 5 fuarı arasında yer alan EMITT'e her yıl daha profesyonel hazırlanan Düzce'nin fuar sayesinde turizmine katkı ve bölgesine yatırımcı çekmesi bekleniyor.