Emniyet kemerinin önemi bu araçta daha iyi anlaşılıyor

Emniyet kemerinin önemini anlatmak için Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı getirildi. Vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdiği simülasyon aracı ile emniyet kemerinin hayata bağladığını deneyerek test ettiler.

Düzce'deki ilk gününü Akçakoca'da vatandaşların denemesine sunulan similasyon aracının ikinci durağı Düzce merkez oldu. Anıtpark'ta konuşlanan aracı, Vali Dr. Zülkif Dağlı, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve İl Müftüsü Hüseyin Can birlikte incelediler.

Vali Dağlı similasyon aracını inceledikten sonra yaptığı değerlendirmede “Emniyet kemerinin can güvenliğimiz için ne kadar önemli olduğunu simülasyon aracında uygulamalı olarak vatandaşlarımız 360 derece dönmek suretiyle hiçbir zarar görmeden görmüş oldu. Emniyet kemerinin faydası bilimsel çalışmalarla bu kadar kanıtlanmış. Bunu herkes biliyor ama maalesef bazı vatandaşlarımız bazen göz ardı edebiliyor. Bu kendi can güvenliğimiz için önemli. Emniyet kemeri bağlanmadan teker dönmez diye bir talimatımız var bizim. İnşallah tüm vatandaşlarımız da bunu kendi içlerinde de uygulasınlar” diye konuştu.