Emniyet Müdürü gençlerle bir araya geldi

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri çaldığı türkülere İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz'de eşlik etti.

Sivaslı olan ve Sivas Kültürü'ne olan tutkusu ile bilinen Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, öğrencilerin söylediği Sivas türküsüne de eşlik etti. Keyifli bir sohbet ortamının oluştuğu ziyarette öğrenciler Emniyet Müdürü Deniz'e Gesi Bağları ve Sivas Ellerinde Sazım Çalınır türkülerini söylediler. Ayrıca el emeği bir tablo hediye ettiler. Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Dursun Ali Yavuzyiğit ile birlikte resim ve müzik bölümü öğrencileri İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz'i makamında ziyaret etti. Öğrenciler ziyarette, yaptıkları resmi, Deniz'e hediye ettiler. Ayrıca 12 müzik sınıfı öğrencililerinden Yunus Emre Savaşçı “Gesi Bağları” ve “Sivas Ellerinde Sazım Çalınır” türkülerin Polis teşkilatı mensupları için söyledi. Sivaslı olan Deniz, hem türküyü dinlerken duygulandı hem de Savaşçı'ya eşlik etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Deniz, kendilerine moral olan bu anlamlı ziyaretten dolayı Düzce Güzel Sanatlar Lisesi'ne teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile son buldu.