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Emniyet Müdürü'nden yaralı askere geçmiş olsun ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Siirt’in Pervari ilçesinde operasyona giden aracın kaza yapması sonucu yaralanan Düzce’nin Gümüşova ilçesinde ikamet eden Jandarma Uzman Çavuş Şuayip Gönül’e geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Siirt'in Pervari ilçesinde operasyona giden aracın kaza yapması sonucu yaralanan Düzce'nin Gümüşova ilçesinde ikamet eden Jandarma Uzman Çavuş Şuayip Gönül'e geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.


Siirt'in Pervari ilçesinde operasyona giden askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanan Düzce'nin Gümüşova ilçesinde ikamet eden Jandarma Uzman Çavuş Şuayip Gönül'e geçmiş olsun ziyaretleri devam ediyor. Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Kahraman Askerle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra Düzce Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de gazi Gönül'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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