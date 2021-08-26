Emniyet personeline eğitim verildi

Ekipler son olarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan personellere eğitim verdi.

Düzce'de kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri çeşitli kurum ve kuruluşlara verdiği eğitimleri, bu sefer Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan personellere verdi. Ekiplere Kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele edileceği ve mağdurla görüşme teknikleri konusunda eğitim verildi. Eğitime Asayiş şube müdürlüğü çalışanlarının yanı sıra, Çevik Kuvvet, Trafik, Toplum Destekli gibi halkla sürekli iç içe olan polis memurları da katılım sağladı.