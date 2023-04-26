Emniyet şeridini ihlal edenlere ceza yağdı

Trafik ekipleri, ihlali gerçekleştiren 348 araca toplam 1 milyon 414 bin 272 lira ceza yazdı.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerine geçirmek için yola çıkanlar, gidişte herhangi bir yoğunluk oluşturmazken, dönüşte yoğunluğa sebep oldu. Dönüş yolunda 25 kilometreye kadar çıkan trafikten kaçıp emniyet şeridine girenler Düzce Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerine yakalandı. Hem havadan hem de karadan yapılan denetimlerde, emniyet şeridini sürekli kullanan, trafik yoğunluğundan kaçıp şeridi ihlal eden 348 araca emniyet şeridini ihlal etmek suçundan 4 bin 64 lira para cezası kesildi. Özellikle ihlallerin pazar ve pazartesi günü olduğu öğrenilirken, sürücülere cezanın yanı sıra trafik kurallarına uymaları konusunda da bilgilendirmelerde bulundu. 348 araca emniyet şeridini ihlallerden toplam 1 milyon 414 bin 272 lira ceza uygulandı.