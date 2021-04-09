- Emniyet teşkilatından Vali Atay'a Polis Haftası ziyareti

Kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Cevdet Atay'ı ziyaret etti.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve beraberinde müdür yardımcıları ve teşkilat mensuplarını makamında ağırladı. Ziyarette minik polis ise ilgi odağı oldu.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176'ıncı yıl dönümünü kutlayan Vali Atay, “24 saat gece-gündüz demeden özveri ile çalışan tüm emniyet teşkilatı mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.