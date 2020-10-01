Emniyetten itfaiyecilere kutlama

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri her yıl Eylül ayının son haftası kutlanan itfaiyecilik Haftası nedeni ile Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ile bir araya gelen emniyet ekipleri, yangın, afet ve benzeri olaylara anında müdahale ederek vatandaşların canlarını kurtarmak için canla başla çalışan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.