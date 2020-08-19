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Emrullah Başeğmez üçüncü oldu

DÜZCE (İHA) – İstanbul’un Maltepe ilçesinde düzenlenen ve elit bilardocuların mücadele ettiği 3 Bant Shaft Bilardo Turnuvasında Düzce’nin bilardo sporcusu Emrullah Başeğmez üçüncü oldu.

DÜZCE (İHA) – İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenlenen ve elit bilardocuların mücadele ettiği 3 Bant Shaft Bilardo Turnuvasında Düzce'nin bilardo sporcusu Emrullah Başeğmez üçüncü oldu.


Maltepe Cevizli'de 185 bilardocunun katıldığı 3 Bant Shaft Bilardo Turnuvasında Düzce'nin usta bilardo sporcularından Emrullah Başeğmez, üçüncü olarak Düzce'yi başarı ile temsil etti. Emrullah Başeğmez, “2020 yılında katıldığım bütün turnuvalarda kürsüye çıkmayı başardım. Şubat ayında Japonya'da 400 sporcunun katıldığı Tokyo Open'da üçüncü, Mart ayında Antalya'da 1500 sporcunun katıldığı Türkiye Kupası'nda ikinci, Zonguldak Ereğli'de ve Sakarya'da düzenlenen Bölge Turnuvalarında şampiyonluk, İstanbul Pendik'te 144 sporcunun katıldığı VIP Cup'ta üçüncülük elde ettim. Son olarak Cevizli'de yapılan turnuvada da ilime kupa ile dönmenin gururunu yaşıyorum. Önümüzdeki ay İstanbul ve Bursa'da yapılacak olan çok büyük 2 turnuvada ilimi temsil edeceğim. Bu turnuvalarda da kürsüye çıkmak için çalışmalarıma devam edeceğim.” Dedi.

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