En acılı günde vatandaşın yanında

Düzce Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü, vatandaşların en acılı günlerinde yanında olmaya devam ediyor. Bir yandan düzenleme çalışması yapan müdürlük bir yandan da vatandaşların acılı günlerinde yanında oluyor. 2022 yılının ilk 8 ayında yapılan çalışma ve faaliyetleri açıklayan müdürlük, il dışına 137, ilçe ve köylere 497 ve mahallelere 541 olmak üzere toplamda Bin 175 kişiye cenaze nakil işlemlerinde hizmet verdi.

606 aileye gasil hizmeti verildi

Düzce Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü, cenaze hizmetleri dahilinde il genelinde de 606 ailenin cenazelerini için gasil hizmeti verdi. Öte yandan mezar hazırlama işlemleri de 606 olmak üzere kayda geçti. Müdürlüğü, mezarlık bilgi sistemini devreye alması ile vatandaşlar, Düzce Belediyesinin yetki alanındaki mezarlıklarda bulunan yakınlarının kabirlerini yerlerini ve fotoğraflarını bilgisayar ekranında görebiliyor ve mezarın konumuna ulaşılabiliyor.

Düzcelilerin acılı günlerinde yanında olduğunu her alanda hissettiren Düzce Belediyesi, cenaze ailesine çadır, tabure, çay kazanı taziye hizmetini de ücretsiz verirken bir yandan da pide ve ayran ikramını da ihmal etmiyor.