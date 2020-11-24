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En anlamlı öğretmenler günü hediyesi

Sen Düzce Şubesi, öğretmenlere hediye dağıtmak yerine Hatay’da terör örgütü PKK tarafından yakılan ormanlara fidan bağışı yaptı.

Sen Düzce Şubesi, öğretmenlere hediye dağıtmak yerine Hatay'da terör örgütü PKK tarafından yakılan ormanlara fidan bağışı yaptı.


Eğitim Bir-Sen Düzce Şubesi, öğretmenler gününde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Her yıl kutlanan öğretmenler gününde öğretmenlere çeşitli hediyeler alan sendika bu sefer Hatay'da geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK tarafından yakılan ormanlara fidan bağışı gerçekleştirdi. Düzce'de bulunan 2 bin 160 öğretmen üyeleri için Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı ile irtibata geçen sendika yönetimi her bir üye için Hatay'a fidan bağışında bulunmak istedi. Yapılan görüşmeler sonrasında 25 bin 488 lira vakfın hesabına gönderildi. Her bir üye içinde birer sertifika hazırlayan vakıf üyelere tek tek mail atarak verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

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