En çok çağrı sağlık birimine geldi

En çok çağrı Sağlık ekiplerine gelirken en az çağrı ise AFAD'a geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan tek numara 112 Acil Çağrı hizmetini kullanan kişi sayısı günden güne artıyor. Düzce'de de vatandaşların kullanımında bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 6 aylık verilerini Düzce Valiliği paylaştı. Buna göre 26 çağrı alıcı ve 61 çağrı yönlendiricinin görev aldığı merkezde en çok çağrı sağlık ekiplerine geldi. 48 bin 32 çağrı alan sağlık kuruluşunu 35 bin 5922 çağrı alan polis kuruluşları takip etti. Üçüncü sırada 7 bin 577 ile jandarma yer alırken, İtfaiye 2 bin 78 çağrı ile dördüncü, 267 çağrı ile orman beşinci sırada yer aldı. Son sırada ise 128 çağrı ile AFAD bulunuyor.