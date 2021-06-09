En çok dikişçi aranıyor

Düzce'de Korona virüs salgını nedeni ile birçok işletme eleman bulmakta sorun yaşarken, Düzce İŞ-KUR Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre 533 açık iş başvurusu bulunuyor.

Korona virüs salgını sonrasında bir çok işletme eleman bulmakta zorluk çekiyor. Salgın nedeni ile iş aramak konusunda sorun yaşayan vatandaşlarda çareyi İş Kur il Müdürlüğü'ne gitmekte buluyor. Düzce İş Kur Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Düzce'de şu an itibari ile 533 açık iş başvurusu bulunuyor. İl genelinde en çok aranan işçi sektörü ise Makine dikiş işçiliği. Bu sektör için 41 eleman aranırken, ikinci sırada ise 40 eleman arayan Genel beden işçisi. Düzce'de en çok aranan üçüncü sektör ise 34 kişi ile proses işçisi. Ayrıca 20 kasap, 19 nakliyeci, 18 şoför, 15 overlokçu, 14 Satış Danışmanı, 13 Ön muhasebeci, 12 Kasiyer, 12 Konfeksiyon işçisi ve 11 garson aranıyor. Ayrıca, 127 farklı sektörde de işçi aranıyor.