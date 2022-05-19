DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yağış uyarısının ardından Düzce'de en çok yağışı Gölyaka aldı. Metrekareye 13.8 kilogram yağış düşen Gölyaka'da, yağmurun devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta arasında bir çok kentte yaptığı uyarının ardından Düzce'de Çarşamba günü öğleden sonra yağmur başladı. Şehrin dört bir yanında etkili olan sağanak yağış sebebi ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Düzce'de en çok yağış alan bölge ise Gölyaka ilçesi oldu. Metrekareye 13.8 kilogram yağışın düştüğü açıklanırken, ikinci sırayı da 10.2 kilogram ile Kardüz yaylası aldı. Üçüncü sırada bulunan Akçakoca metrekareye 8.7 kilogram yağış aldı. Çilimli 5.5 kilogram, Kaynaşlı 4.8 kilogram yağış aldı,

Bazı bölgelerde yağışın devam etmesi bekleniyor.