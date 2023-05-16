Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ve İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı iş birliği ile düzenlenen ‘‘Öğretmen Buluşmaları: Öğretmenliğe İlk Adım” başlıklı konferans, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Dila Şahzen Çelebi yönetiminde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Osman Dülger Düzce Üniversitesi'nden mezun öğrenciler ile öğrenim gören öğrencileri bir araya getirmenin önemine değindi. Değişimin her alanda olduğunu, çağın değiştiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Dülger, bu değişimi anlatacak en iyi kişilerin yeni mezun olan gençler olduğunu ifade etti. Yeni mezun bir kişinin meslek hayatındaki deneyimlerini kendi arkadaşlarına anlatmasının etkili olacağını dile getiren Dülger, ikincisinin düzenlendiği bu tür etkinliklerin devamının geleceğini söyledi.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra bilgi ve deneyimlerini anlatan Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu Ankara Medipol Üniversitesi Öğr. Gör. Hacer Ecre Güneş, öğrencilik yıllarından bahsedip; planlı ve sistemli çalıştığını, her zaman not ortalamasını yüksek tutmaya çalıştığını ve sadece sınav için değil genel olarak hayat için öğrenmek amacıyla çalıştığını dile getirdi. “En güzeli en baştan öğrenmektir” diyen Güneş, öğrencilik yıllarında sosyal etkinliklere katılmanın önemine değindi. Master, ALES gibi sınav süreçleri hakkında da bilgiler veren Hacer Ecre Güneş, “Kendinizi mutlu hissettiğiniz yerde olmak önemli” diyerek sözlerini sonlandırdı.