En iyi narkotik polisi anne

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Meslek Edindirme Kursları ( BELMEK) uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirme çalışmasını yürütmek amacıyla Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte kursiyer ve eğitimcilerle toplantı yapılmasını sağladı.

'En İyi Narkotik Polisi: Anne' konulu eğitim semineri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun projeyi anlattığı video ve çeşitli bilgiler içeren sunumların izlenmesi ile başladı. Şubeye bağlı ekipler, çocukların şüpheli davranışlarının kolluk kuvvetlerine bildirilmesini isteyerek “Çocuklarınızın şüpheli davranışlarını haftanın 7 günü, günün 24 saati kolluk kuvvetlerimize iletebilirsiniz. Bizler en değerli varlıklarınızı narkotik tacirlerinin tuzağına düşmekten korumaya çalışırken, sizlerin çaresiz olmadığını, devletimizin gücünü ve kudretini yanınızda olduğunun bilinmesini isteriz” ifadelerinde bulunarak toplantıyı tamamladı.