En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimleri devam ediyor

Düzce'de jandarma ekiplerinin en iyi narkotik polisi anne eğitimleri devam ediyor. Eğitimler çerçevesinde tekstil farikalarında çalışan kadınlara verilen eğitimlerde uyuşturucunun yanı sıra KADES uygulaması da anlatıldı.

Düzce'de Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, içişleri bakanlığının hayata geçirdiği ‘en iyi narkotik polisi anne' projesi çerçevesinde kadınlara yönelik eğitimler devam ediyor. Proje ile ilgili olarak 3 tekstil fabrikasında bulunan annelere ve geleceğin annelerine jandarma ekiplerince uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde ile mücadele, bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele konularında eğitimler verildi.

Ekipler ayrıca kadına şiddeti önlemede etkin kullanılan KADES uygulaması hakkında da kadınlara eğitim verdiler.