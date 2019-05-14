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En kalabalık sofralardan biri oldu

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları kapsamında sofralar bu kez Cedidiye Mahallesinde kuruldu.


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Düzceli hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen mahalle iftarları mahalle sakinlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Cedidiye mahallesinde kurulan 2 bin kişilik iftar sofrasında Cedidiye ve Fevzi Çakmak mahalle sakinleri birlikte oruç açtı. En kalabalık sofralardan biri olan Cedidiye mahalle iftarına katılan vatandaşlar belediyenin birlik ve beraberliği destekleyen organizasyonlarından duydukları memnuniyeti dile getirirken Ramazan ayının manevi huzur ve bereketinin bu sofralarda daha fazla yaşandığını ifade ettiler.

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