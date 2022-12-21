En soğuk 20 ilden biri Düzce

Son günlerde düşen hava sıcaklıkları ile birlikte, Düzce'de hava sıcaklığı eksi 7.7 ile en soğuk 20 ilden birisi oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bin 700 otomatik gözlem istasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece en soğuk şehir eksi 12.2 ile Bolu oldu. Eksi 11.1 ile Ankara ikinci sırada yer alırken Ankara'yı, eksi 10.2 ile Afyon, eksi 10.1 ile Sivas, eksi 9.7 ile Bayburt, Kastamonu, Çankırı takip etti. Düzce ise Kardüz yaylasında ölçülen eksi 7.7 ile listeye 20. sıradan girdi. Düzce'de bu gece soğuk nokta Kardüz yaylası olurken, hava sıcaklıkları Gölyaka'da eksi 3.9, Yığılca ve Cumayeri'nde eksi 3.6, Çilimli'de eksi 3.5, Kaynaşlı'da eksi 2.7, merkez de eksi 2.2, Gümüşova'da eksi 1 ve Akçakoca'da 2.3 derece ölçüldü.