En son teknoloji ile tasarlanan araçlar yarıştı

Düzce Üniversitesi Mekatronik Teknolojileri (MAKATEK) Öğrenci Topluluğu, Open Zeka tarafından düzenlenen Mini Otonom Araç Yarışması'nda, Üniversite takımları arasında 4. oldu.

Düzce Üniversitesi MAKATEK Öğrenci Topluluğu ve Bilkent Cyberpark işbirliği ile katılım sağlanan yarışta; En son teknoloji ürünü sensör ve yapay zeka algoritmalarını kullanmak ve uygulama geliştirmek, takım çalışması ve takımlara arası etkileşim kültürünü artırmak, kendine güvenen ve robotik alanında ülkemizi temsil edecek genç girişimcileri yetiştirmek amacında ve ülkemizde teknoloji firmalarının ihtiyaç duyacağı otonom sistemleri geliştirebilen insan kaynağını oluşmasına katkı sağlama amaçlandı.

Düzenlenen yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan MEKATEK Topluluğunun otonom araç ekibinden Mustafa Erbay, Mervenur Demir ve Enes Tayyip Tunçlar; yarışma kapsamında otonom araçlar üzerinde kullanılan yapay zeka algoritmaları, derin öğrenme, son teknoloji sensörlerin kullanımı ve bu alanlarda uygulama geliştirme konulu eğitimlerine takım olarak katılım sağladıklarını ifade ettiler. Yarışma kapsamında katılımcılardan istenen çift şeritli yolda; şerit takibi, araç sollama, yol çalışması zorunlu istikamet, bozuk satıh engeli ve park gibi birbirinden zorlu görevler olduğunu söyleyerek, Mini Otonom Araç Yarışmasına Topluluğunun Akademik Danışmanı Doç. Yusuf Altun'un yönlendirmeleri ve desteğiyle düzenli ve programlı bir şekilde yarışmaya hazırlandıklarını ifade etti.

Bu yarışmada kendilerine her konuda destek olan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur'a Topluluk Akademik Danışmanı Doç.Dr. Yusuf Altun'a, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şimşek'e, üniversite idari personeline, maddi ve manevi katkılar sunan sponsorlara, Mekatek (Mekatronik Teknolojileri) Topluluğu öğrencileri olarak teşekkürlerini sundular.