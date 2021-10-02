En yaşanılası 29. şehir Düzce

sırada yer aldı.

Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en uygun şehirleri araştırması yapan bir firma, Türkiye'nin en yaşanılası şehirlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre en yaşanılası şehirler sıralamasına İzmir birinci sıradan girerken, Eskişehir ikinci, Ankara ise üçüncü sırada yer aldı. Düzce listeye 29. sıradan girerken, Bursa, Konya, Trabzon, Van, Hatay, Adana gibi Büyükşehirlerin önünde yer alması dikkat çekti. Öte yandan Düzce'nin komşu illeri Bolu 27. sırada, Zonguldak 48. sırada, Sakarya ise 21. sırada yer aldı.