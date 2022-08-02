Endemik bitki inceleme altında

Düzce'nin dağlarında yetişen bir endemik bitki türü ortaya çıkartıldı. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bulunan bitki inceleme altına alındı.

Düzce'de Elmacık Dağlarında yetişen endemik türü bulundu. Düzce adının verildiği endemik Düzce Pelemir Otu ya da bilimsel adıyla Cephalaria Duzceensis bitkisinin incelemeleri ise devam ediyor. Bu çerçevede endemik bitki üzerine yoğunluk tespiti ve popülasyon durumunu inceleyen Düzce Üniversitesi Prof. Dr. Necmi Aksoy, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Ramazan Süleyman Göktürk, endemik bitkinin popülasyon ve yoğunluk durumlarının iyi olduğunu belirterek, literatüre girdiğini de dile getirdiler.

Endemik tür ile ilgili olarak daha geniş çalışmaların yapılacağı öğrenildi.