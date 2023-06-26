Endemik bitkilerden hem yemek hem bakım ürünleri

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Meclisi'nin her yaştan üyesi “Toprakta İzimiz Var, Geleceğe Sözümüz Var” etkinliğinde bir araya geldi. Düzce otlarını toplayarak çeşitli atölyelerde çalışmalar yapan grupta özellikle çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Düzce'de bu yıl 7. düzenlenecek Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali'nin ilk etkinliği “Toprakta İzimiz Var Geleceğe Sözümüz Var”, Kent Konseyi, Kadın Meclisi, Çocuk Meclisi Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu üyeleri ve vatandaşların katılımı ile düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, Karahacımusa Mahallesi'nde bulunan bitki tanıma ve toplama, renkli, sihirli çaylar, bitkilerden maserasyon yöntemi ile yağ elde etme, aromaterapi kolye yapma, nemlendirici krem yapma, tütsü yapma atölyelerine katıldı.

Düzenlenen ot toplama gezisine yoğun ilgi gösteren aileler, çocukları ile mendek, yaz pancarı, diken ucu (mevlicen-melocan), sakarca, kaldirik, ebegümeci, nivik, lahana, pazı, ısırgan, kırçan, sirken, kuzukulağı, tere, kazayağı, su teresi, şevketi bostan, hoşkıran gibi Düzce'de yetişen birbirinden güzel otları ve faydalarını tanıdı.