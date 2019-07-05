Endüstriyel işbirliği için imzalar atıldı

CHR Doğal Yaşam ve Sağlık Ürünleri firması ile Düzce Üniversitesi arasında, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ürünlerinin geliştirilmesi için ortak Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyeti yürütmeyi amaçlayan iş birliği sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, firmanın kurucusu Tijen Ziyal imza attı.

Başarılı kadın girişimci Tijen Ziyal tarafından kurulan ve faaliyet yürüten firma, ülkemizde yaygın olarak yetişen dut meyvesinden gıda takviyesi ve tedavi edici niteliği olan çeşitli ürünler üretiyor.

İmzalanan sözleşmeyle, hem firmanın mevcut ürünlerinin preklinik testlerinin yapılması, hem de yeni ürün geliştirilmesine yönelik ortak Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri ile bu faaliyetlerin bölge halkına yaygınlaştırılması amaçlanıyor.