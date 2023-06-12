Enes Efe Aydın Türkiye 3. oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası Denizli'de yapıldı. Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonasında Düzce'yi Hikmet Akın İmam Hatip Orta Okulu öğrencisi Enes Efe Aydın temsil etti. Enes Efe Aydın toplamda 134 kilo kaldırarak Türkiye üçüncüsü olarak madalyanın sahibi oldu.