Engel yok gel hayata birlikte yön verelim” etkinliği spor salonunda gerçekleşti.

Düzenlenen etkinlik programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, geçen yıl düzenlenmeye başlayan etkinliğin birincisine de kendisinin katıldığını ve bu yılda etkinlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek bu tür etkinliklerin her yıl yapılmasının öğrenciler için büyük bir güzellik olduğunu dile getirdi. Öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinciyle bu tür etkinlikleri düzenlemesi kendileri için gurur verici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Genç, programda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Çoknaz ise yaptığı konuşmasında, Fakülte olarak bu tarz etkinliklerin yapılması için çaba harcadıklarını ve düzenlenen bu etkinliklerin öğrencilerin çevresine ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesinde büyük katkı sağladığını ifade etti. Programın herkes için yararlı geçmesi temennisinde bulunan Prof. Dr. Çoknaz, etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Engelli çocuklarla öğrenciler birlikte gösteriler yaptığı etkinlikte, Yeşil Düzce Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi öğrencileri de zeybek gösteri ile etkinliğe renk kattı. Etkinlik, programa katılım sağlayan çocuklara teşekkür belgesinin takdimi, madalyalarının verilmesi ve hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu.