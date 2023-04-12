Engelini duygu istismarı için kullandı

Ana arterler üzerinde konuşlanarak vatandaşlardan para dilenen bir şahıs Zabıta Karakolu'na götürülerek hakkında işlem yapıldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dini duyguları suiistimal ederek vatandaşlardan para ve yardım dilenen şahıslar için denetim düzenledi. Denetimlerin yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, akşam saatlerinde Servet Bucurgat caddesi üzerinde bedensel engelini kullanarak yanına aldığı tüp ile vatandaşlardan yardım dilenen şahsa müdahale etti. Üzerinden çıkan paralara ve tüpe el koyan ekipler, Kabahatler Kanunu uyarınca şahsa cezai işlem uyguladı.