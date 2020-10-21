Engelli evde bakım aileleri ziyaret edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan ASDEP personelleri Gölyaka'da Engelli evde bakım ailelerini ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu.

Düzce'de yardıma muhtaç ailelerin her zaman yanında olan Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ilçelerde de ev ve aile ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ASDEP Personelleri korona virüs salgını nedeni ile gerekli tedbirlere uyarak Gölyaka'da haneleri ziyaret etti. Özellikle Engelli evde bakım desteği alan ailelerin ziyaret edilirken, aileler ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.