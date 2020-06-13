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Engelli ve yaşlı kuruluş müdürleri toplantı yapıldı

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını nedeni ile daha önce telekonferans sistemi ile yapılan toplantılardan birisi olan Düzce’de ki engelli ve yaşlı kuruluş müdürleri toplantısı normalleşme süreci ile birlikte sosyal mesafeli gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını nedeni ile daha önce telekonferans sistemi ile yapılan toplantılardan birisi olan Düzce'de ki engelli ve yaşlı kuruluş müdürleri toplantısı normalleşme süreci ile birlikte sosyal mesafeli gerçekleştirildi.


Düzce Aile, çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlüğü, Korona virüs salgını sonrasında her 15 günde bir gerçekleştirdikleri Engelli ve Yaşlı Kuruluş Müdürlerinin katılımı ile düzenlenen toplantıları telekonferans sistemi ile gerçekleştiriyordu. 1 Hazirandan itibaren başlayan normalleşme sürecinin ardından ayda 2 kere düzenlenen Engelli ve Yaşlı Kuruluşların Müdürleri ile yapılan toplantı bu sefer sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirildi. Düzce İl Müdürü Zeki Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda normalleşme sürecinde yapılacak çalışmalar görüşüldü.

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