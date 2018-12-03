Engelliler Başkan Yemeniciyi ziyaret etti

Türkiye Sakatlar Derneği Akçakoca Şubesi Başkanı Emin Belli ve yönetimi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'yi ziyaret etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yapılan ziyarette dernek üyeleri Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak engellilere yönelik yapılan ve yapılması gereken çalışmaları değerlendirdiler. Ziyaretten dolayı mutluluk duyduğu ifade eden Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici “Onları rahat ortamlarda yaşatacak ortamları hazırlamak, üretici olarak topluma kazandırmak, toplumların en önemli sorumluluklarındandır. Bedensel, zihinsel farklılıklarımızı birer engel olarak değil, hayata başka yönlerden açılan değişik pencereler olarak görebilir ve o pencereleri sonuna kadar açıp, başka hayatların havasını da cesaretle soluyabilirsek, aramızdaki tüm engelleri aşarız demektir. Kişinin doğuştan gelen, yada sonradan edindiği engelinin gündelik, iş ve özel yaşamında olabildiğince az hissedilebilir hale geldiği bir yaşam için Devletimizin çabaları sürüyor. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşamını daha kolay ve yaşanır kılmak adına gösterilen hassasiyet ve çabalar, hayata karışmak için evden dışarı atılan her bir adım ile birleştiğinde, farklı anlamlar kazanacaktır” ifadelerini kullandı.