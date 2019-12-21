?Engellilere Y?nelik Daha Fazla Empatiye ?htiya? Var?

Fidan ?zbey, g?n?m?zde hala engelli bireylere y?nelik olumsuz ?rnekler ya?ansa da genel tutumun olumlu oldu?unu s?yledi.

D?zce ?niversitesi radyosunda D?zce ?niversitesi ?leti?im ve Tan?t?m Koordinat?r? ??retim G?revlisi Duygu ?zdemir C?mert'in sundu?u programda, konu?an E?itim Fak?ltesi Dekan Yard?mc?s? Dr. Fidan ?zbey ??zel Gereksinimli Bireylerin Toplumsal Entegrasyonu? konusu ele ald?. ?zel gereksinimli bireyleri, akranlar?na g?re farkl? geli?im g?steren bireyler ?eklinde tan?mlayan Dr. ?zbey, ?lkemizde yakla??k 8,5 milyon engelli birey oldu?unu ve bunun da n?fusun y?zde 12'si gibi b?y?k bir orana tekab?l etti?ini dile getirdi.

Ge?mi?ten g?n?m?ze engelli bireylere kar?? tutum s?reci hakk?nda bilgiler payla?an ?zbey, g?n?m?zde hala engelli bireylere y?nelik olumsuz ?rnekler ya?ansa da genel tutumun olumlu oldu?unu s?zlerine ekledi.

?zel gereksinimli bireylerin toplumsal entegrasyonunu az?nl???n ?o?unlukla b?t?nle?mesi olarak nitelendiren D?zce ?niversitesi ??retim ?yesi, hi?bir ayr?mc?l??a u?ramadan toplumun t?m kaynaklar?ndan e?it ?artlarda yararlanmak ad?na entegrasyon s?recinin ?nemine vurgu yapt?. ?zellikle e?itim, istihdam ve sosyal ya?am alan?nda engelli bireylerin toplumsal entegrasyonunun ?nemine de?inen Dr. ?zbey; ayr?mc?l?k ve hak ihlalinin ?n?ne ge?ilebilmesi, engelli bireylerle do?ru ileti?im kurulabilmesi ve onlar?n tam anlam?yla anla??labilmesi i?in toplumsal entegrasyonun gereklili?ine dikkat ?ekti.

Engelli bireylerin ya?ad??? zorluklardan da bahseden ?zbey, binalarda rampal? asans?r bulunmas?, t?m kurumlarda engelli tuvaletlerinin yer almas? ve yollarda sesli trafik lambalar?n?n kullan?lmas? gibi uygulamalar?n hayata ge?irilmesi gerekti?ini belirtti. Toplumda engellilere y?nelik daha fazla empatiye ihtiya? oldu?unu belirten Dr. ??r. ?yesi Fidan ?zbey, dinleyicilerden gelen sorular? da yan?tlad?.