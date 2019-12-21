İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

?Engellilere Y?nelik Daha Fazla Empatiye ?htiya? Var?

D?ZCE(?HA) ? D?zce ?niversitesi E?itim Fak?ltesi Dekan Yard?mc?s? Dr.

Fidan ?zbey, g?n?m?zde hala engelli bireylere y?nelik olumsuz ?rnekler ya?ansa da genel tutumun olumlu oldu?unu s?yledi.


D?zce ?niversitesi radyosunda D?zce ?niversitesi ?leti?im ve Tan?t?m Koordinat?r? ??retim G?revlisi Duygu ?zdemir C?mert'in sundu?u programda, konu?an E?itim Fak?ltesi Dekan Yard?mc?s? Dr. Fidan ?zbey ??zel Gereksinimli Bireylerin Toplumsal Entegrasyonu? konusu ele ald?. ?zel gereksinimli bireyleri, akranlar?na g?re farkl? geli?im g?steren bireyler ?eklinde tan?mlayan Dr. ?zbey, ?lkemizde yakla??k 8,5 milyon engelli birey oldu?unu ve bunun da n?fusun y?zde 12'si gibi b?y?k bir orana tekab?l etti?ini dile getirdi.


Ge?mi?ten g?n?m?ze engelli bireylere kar?? tutum s?reci hakk?nda bilgiler payla?an ?zbey, g?n?m?zde hala engelli bireylere y?nelik olumsuz ?rnekler ya?ansa da genel tutumun olumlu oldu?unu s?zlerine ekledi.


?zel gereksinimli bireylerin toplumsal entegrasyonunu az?nl???n ?o?unlukla b?t?nle?mesi olarak nitelendiren D?zce ?niversitesi ??retim ?yesi, hi?bir ayr?mc?l??a u?ramadan toplumun t?m kaynaklar?ndan e?it ?artlarda yararlanmak ad?na entegrasyon s?recinin ?nemine vurgu yapt?. ?zellikle e?itim, istihdam ve sosyal ya?am alan?nda engelli bireylerin toplumsal entegrasyonunun ?nemine de?inen Dr. ?zbey; ayr?mc?l?k ve hak ihlalinin ?n?ne ge?ilebilmesi, engelli bireylerle do?ru ileti?im kurulabilmesi ve onlar?n tam anlam?yla anla??labilmesi i?in toplumsal entegrasyonun gereklili?ine dikkat ?ekti.


Engelli bireylerin ya?ad??? zorluklardan da bahseden ?zbey, binalarda rampal? asans?r bulunmas?, t?m kurumlarda engelli tuvaletlerinin yer almas? ve yollarda sesli trafik lambalar?n?n kullan?lmas? gibi uygulamalar?n hayata ge?irilmesi gerekti?ini belirtti. Toplumda engellilere y?nelik daha fazla empatiye ihtiya? oldu?unu belirten Dr. ??r. ?yesi Fidan ?zbey, dinleyicilerden gelen sorular? da yan?tlad?.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.