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Engelsiz üniversiteler toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Nigar Demircan Çakar, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen 'engelsiz üniversiteler' konulu panele katıldı.


Yüksek Öğretim Kurulu tarafından engelsiz üniversiteler konulu panel düzenlendi. Panele YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ta katıldı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın da online olarak katıldığı panelde, engelliler için yapılan çalışmalar görüşüldü. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Demircan Çakar, "Yükseköğretim Kurulu liderliğinde engelsiz erişim ve engelsiz eğitim anlayışını benimseyerek, başta öğrencilerimiz olmak üzere üniversitemizi tüm engelli bireyler için erişilebilir hale getirmek için çabalıyor, engelleri ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

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